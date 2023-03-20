Азарова Наталья Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзарова Наталья Борисовна

Азарова Наталья Борисовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Азаров Иван

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Азаров Иван

Рождение ребёнка
1929

Сын: Азаров Иван Иванович

Отец ребёнка: Азаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Азаров Иван

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close