Азарова Наталья Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Азаров Иван
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Азаров Иван
Рождение ребёнка
1929
Сын: Азаров Иван Иванович
Отец ребёнка: Азаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Азаров Иван
Смерть
Неизвестно