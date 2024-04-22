(Сляднева) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Сляднев Иван
Рождение ребёнка
1922
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
23.03.1931
Рождение ребёнка
12.06.1940
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Четвериков Анатолий
Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куценко Екатерина
Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ягуткина Рая
Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно