(Сляднева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сляднева) Анна Ивановна

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Место рождения

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

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Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Сляднев Иван

Мать: не указана

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
23.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
12.06.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Четвериков Анатолий

Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куценко Екатерина

Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович

Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ягуткина Рая

Отец ребёнка: Четвериков Алексей Устинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Четвериков Алексей Устинович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Тургень, Енбекшиказахский район, Алматинская область
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