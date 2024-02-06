Мальцов Влас Нефедович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти01.12.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Мальцов Нефед Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1852
Мать ребёнка: Варвара Лаврентьевна
Бракосочетание
13.06.1884
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Лаврентьевна
Смерть
01.12.1902
Михайло-Овсянка, Пестравский муниципальный район, Самарская область