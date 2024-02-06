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Мальцов Влас Нефедович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

01.12.1902

Пол

Мужской

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1827 г.р.
Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Мальцов Нефед Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Мальцов Ефим Власович

Мать ребёнка: Варвара Лаврентьевна

Бракосочетание
13.06.1884

Жена: Мальцева Пересыпкина Евдокия Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Лаврентьевна

Смерть
01.12.1902
Михайло-Овсянка, Пестравский муниципальный район, Самарская область
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