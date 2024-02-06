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Сыромятников Иван Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

11.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: Сыромятников Яков Алексеевич

Мать: Васса Ивановна

Бракосочетание
20.02.1853

Жена: Ефимия Константиновна

Рождение ребёнка
22.10.1855

Сын: Сыромятников Яков Иванович

Мать ребёнка: Ефимия Константиновна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
11.07.1901
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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