Сыромятников Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти11.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: Сыромятников Яков Алексеевич
Мать: Васса Ивановна
Бракосочетание
20.02.1853
Жена: Ефимия Константиновна
Рождение ребёнка
22.10.1855
Сын: Сыромятников Яков Иванович
Мать ребёнка: Ефимия Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1901