Sica (Conciglio) Dora
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924
Отец: Conciglio Giacomo
Мать: (Napoli) Mattea
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sica Rocco
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Sica Rocco
Смерть
Неизвестно