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Sica (Conciglio) Dora

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1924

Отец: Conciglio Giacomo

Мать: (Napoli) Mattea

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sica Rocco

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Sica Rocco

Смерть
Неизвестно

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