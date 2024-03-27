Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жиляков (Золотухина) Анастасия Ивановна

Место рождения

Россия

Дата рождения

14.12.1926

Дата смерти

06.10.1975

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1926

Отец: Золотухин Иван Стефанович

Мать: Золотухина Анна

Россия
Рождение ребёнка
30.08.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиляков Иван Егорович

Россия
Рождение ребёнка
05.04.1955

Сын: Жиляков Владимир Иванович

Отец ребёнка: Жиляков Иван Егорович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жиляков Иван Егорович

Смерть
06.10.1975
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