Алешина Татьяна Дмитриевна 1901 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алешина Татьяна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешин Анатолий Павлович

Отец ребёнка: Алешин Павел Федорович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Алешина Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Алешин Павел Федорович

Рождение ребёнка
01.05.1924

Сын: Алешин Петр Павлович

Отец ребёнка: Алешин Павел Федорович

Анненково, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Алешин Константин Павлович

Отец ребёнка: Алешин Павел Федорович

Анненково, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
1934

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