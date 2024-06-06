Алешина Татьяна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Алешин Павел Федорович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Алешина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Алешин Павел Федорович
Рождение ребёнка
01.05.1924
Сын: Алешин Петр Павлович
Отец ребёнка: Алешин Павел Федорович
Рождение ребёнка
1925
Сын: Алешин Константин Павлович
Отец ребёнка: Алешин Павел Федорович
Смерть
1934