Зотиков Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения26.09.1885
Дата смерти21.04.1930
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1885
Отец: Зотиков Иван Михайлович
Мать: Чухарева Анна Ильинична
Рождение ребёнка
28.06.1921
Мать ребёнка: Буткина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
07.04.1923
Мать ребёнка: Буткина Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1924
Дочь: Зотикова Наталия Ивановна
Мать ребёнка: Буткина Ольга Васильевна
Смерть
21.04.1930