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Зотиков Иван Иванович

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Место рождения

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

26.09.1885

Дата смерти

21.04.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1885

Отец: Зотиков Иван Михайлович

Мать: Чухарева Анна Ильинична

Онега, Онежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.06.1921

Сын: Зотиков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Буткина Ольга Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
07.04.1923

Сын: Зотиков Юрий Иванович

Мать ребёнка: Буткина Ольга Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.06.1924

Дочь: Зотикова Наталия Ивановна

Мать ребёнка: Буткина Ольга Васильевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Смерть
21.04.1930
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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