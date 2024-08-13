Корчагин Филипп Иванович
Место рождения
Дата рождения02.01.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1890 ст.
восприемн. Ивана Сидорова сын Яков Иванов и умершего Григория Степанова дочь девица Пелагея Григорьева
Бракосочетание
29.06.1912 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.
Дочь: Христина Филипповна
Мать ребёнка: (Горячева) Агафья Петровна
восприемн. Василий Петров и Ивана Григорьева дочь Ольга
Смерть
Неизвестно