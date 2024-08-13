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Корчагин Филипп Иванович

Место рождения

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.01.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1890 ст.

Отец: Корчагин Иван Григорьевич

Мать: (Репина) Анисья Ивановна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Ивана Сидорова сын Яков Иванов и умершего Григория Степанова дочь девица Пелагея Григорьева
Бракосочетание
29.06.1912 ст.

Жена: (Горячева) Агафья Петровна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.02.1914 ст.

Дочь: Христина Филипповна

Мать ребёнка: (Горячева) Агафья Петровна

Большой Починок, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
восприемн. Василий Петров и Ивана Григорьева дочь Ольга
Смерть
Неизвестно

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