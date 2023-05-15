Пчелин Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.12.2000
Дочь: Романова Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Романова Снежана Евгеньевна
Рождение ребёнка
28.02.2004
Дочь: Романова Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Романова Снежана Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.01.2010
Дочь: Романова Есения Андреевна
Мать ребёнка: Романова Снежана Евгеньевна
Смерть
Неизвестно