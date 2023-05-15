Пчелин Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелин Андрей Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.12.2000

Дочь: Романова Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Романова Снежана Евгеньевна

Рождение ребёнка
28.02.2004

Дочь: Романова Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Романова Снежана Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.01.2010

Дочь: Романова Есения Андреевна

Мать ребёнка: Романова Снежана Евгеньевна

Смерть
Неизвестно
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