Федоров Артур — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоров Артур

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.10.1999

Сын: Федоров Василий Артурович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Гаврильевна

Рождение ребёнка
05.11.2001

Сын: Федоров Дьулустаан Артурович

Мать ребёнка: Федорова Ирина Гаврильевна

Рождение ребёнка
19.03.2012

Дочь: Федорова Сайаана Артуровна

Мать ребёнка: Федорова Ирина Гаврильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорова Ирина Гаврильевна

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