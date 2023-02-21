Федоров Артур
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.10.1999
Сын: Федоров Василий Артурович
Мать ребёнка: Федорова Ирина Гаврильевна
Рождение ребёнка
05.11.2001
Сын: Федоров Дьулустаан Артурович
Мать ребёнка: Федорова Ирина Гаврильевна
Рождение ребёнка
19.03.2012
Дочь: Федорова Сайаана Артуровна
Мать ребёнка: Федорова Ирина Гаврильевна
Бракосочетание
Неизвестно