Айнетдинов Мансур Мигдятович
Место рожденияс. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Дата рождения1946
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец: Айнетдинов Мигдят
Мать: Айнетдинова Парика
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Смерть
Неизвестно