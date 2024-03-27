Айнетдинов Мансур Мигдятович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айнетдинов Мансур Мигдятович

Место рождения

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)

Дата рождения

1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Айнетдинов Мигдят

Мать: Айнетдинова Парика

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

с. Большое Рыбушкино (Краснооктябрьский район)
Смерть
Неизвестно
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