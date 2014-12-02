Королева Виктория Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева Виктория Артемовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.2014

Пол

Женский

Отец

Мать

1984 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.2014

Отец: Королев Артем

Мать: Королева Юлия Наильевна

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