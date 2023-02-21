Боголюбов Ефим Дмитриевич
Место рожденияс. Станиславчик, Киевская губерния (ныне - Киевская область, Украина)
Дата рождения13.04.1889
Дата смерти18.06.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Станиславчик, Киевская губерния (ныне - Киевская область, Украина)
Место жительства
С 1914
Баден, Германия
Место жительства
С 1924 по 1926
СССР
Место жительства
С 1926
Германия
Место жительства
Неизвестно
Киев
Смерть
18.06.1952
Триберг-им-Шварцвальде, Германия