Боголюбов Ефим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боголюбов Ефим Дмитриевич

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Место рождения

с. Станиславчик, Киевская губерния (ныне - Киевская область, Украина)

Дата рождения

13.04.1889

Дата смерти

18.06.1952

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Станиславчик, Киевская губерния (ныне - Киевская область, Украина)
Место жительства
С 1914
Баден, Германия
Место жительства
С 1924 по 1926
СССР
Место жительства
С 1926
Германия
Место жительства
Неизвестно
Киев
Смерть
18.06.1952
Триберг-им-Шварцвальде, Германия
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