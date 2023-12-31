Плотникова -- Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1873
Дочь: Плотникова Анфиса Андреевна
Отец ребёнка: Плотников Андрей Лупанович
Рождение ребёнка
26.04.1876
Сын: Плотников Афанасий Андреевич
Отец ребёнка: Плотников Андрей Лупанович
Рождение ребёнка
29.05.1877
Дочь: Плотникова Антонина Андреевна
Отец ребёнка: Плотников Андрей Лупанович
Рождение ребёнка
19.04.1895
Сын: Плотников Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Плотников Андрей Лупанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно