Плотникова -- Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова -- Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1873

Дочь: Плотникова Анфиса Андреевна

Отец ребёнка: Плотников Андрей Лупанович

Рождение ребёнка
26.04.1876

Сын: Плотников Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Плотников Андрей Лупанович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.05.1877

Дочь: Плотникова Антонина Андреевна

Отец ребёнка: Плотников Андрей Лупанович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.04.1895

Сын: Плотников Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Плотников Андрей Лупанович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Андрей Лупанович

Смерть
Неизвестно
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