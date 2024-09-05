Жвирский Михаил Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жвирская Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Жвирская Розалия Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жвирский Николай Михайлович
Мать ребёнка: Жвирская Розалия Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.08.1946
Мать ребёнка: Жвирская Розалия Яковлевна
Смерть
Неизвестно