Жвирский Михаил Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖвирский Михаил Викторович

Жвирский Михаил Викторович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жвирская Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Жвирская Розалия Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жвирский Николай Михайлович

Мать ребёнка: Жвирская Розалия Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жвирская Розалия Яковлевна

Рождение ребёнка
11.08.1946

Сын: Жвирский Эрик Михайлович

Мать ребёнка: Жвирская Розалия Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.