Осетрова Анна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова Анна Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осетров Петр Федоров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лужбинской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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