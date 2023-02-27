(Рогозина) Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Сын: Рогозин Иван
Отец ребёнка: Рогозин Сергей
Рождение ребёнка
1819
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Сергей
Рождение ребёнка
1822
Сын: Рогозин Кирьян
Отец ребёнка: Рогозин Сергей
Рождение ребёнка
1824
Сын: Рогозин Наум
Отец ребёнка: Рогозин Сергей
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Рогозин Сергей
Рождение ребёнка
1834
Сын: Рогозин Тимофей
Отец ребёнка: Рогозин Сергей
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Матрёна
Отец ребёнка: Рогозин Сергей
Рождение ребёнка
1835
Сын: Рогозин Семён
Отец ребёнка: Рогозин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Сергей
Место жительства
Неизвестно
Верхние Марки, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно