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(Рогозина) Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Рогозин Иван

Отец ребёнка: Рогозин Сергей

Рождение ребёнка
1819

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Сергей

Рождение ребёнка
1822

Сын: Рогозин Кирьян

Отец ребёнка: Рогозин Сергей

Рождение ребёнка
1824

Сын: Рогозин Наум

Отец ребёнка: Рогозин Сергей

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Рогозин Сергей

Рождение ребёнка
1834

Сын: Рогозин Тимофей

Отец ребёнка: Рогозин Сергей

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Матрёна

Отец ребёнка: Рогозин Сергей

Рождение ребёнка
1835

Сын: Рогозин Семён

Отец ребёнка: Рогозин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Сергей

Место жительства
Неизвестно
Верхние Марки, Каменский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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