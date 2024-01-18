Кузьмина Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: Марьяя Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович
Рождение ребёнка
1862 ст.
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно