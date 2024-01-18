Кузьмина Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Козмин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович

Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Козмин Сафрон Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович

Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Козмин Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: Марьяя Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович

Рождение ребёнка
1862 ст.

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Кузьмин (козмин) Иван Федотович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин (козмин) Иван Федотович

Смерть
Неизвестно
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