Ретинская (Кузеро) Валентина Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ретинская (Кузеро) Валентина Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1947

Дата смерти

30.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1947

Отец: Кузеро Евсей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1968

Сын: Марчуков Анатолий Юрьевич

Отец ребёнка: Марчуков Юрий

Рождение ребёнка
13.08.1979

Сын: Ретинский Владислав Геннадьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.09.1980

Дочь: Муфталиева Евгения Геннадьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марчуков Юрий

Смерть
30.10.2016
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