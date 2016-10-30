Ретинская (Кузеро) Валентина Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1947
Дата смерти30.10.2016
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1947
Отец: Кузеро Евсей
Рождение ребёнка
25.09.1968
Сын: Марчуков Анатолий Юрьевич
Отец ребёнка: Марчуков Юрий
Рождение ребёнка
13.08.1979
Сын: Ретинский Владислав Геннадьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1980
Дочь: Муфталиева Евгения Геннадьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Белоярский, Белоярский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марчуков Юрий
Смерть
30.10.2016