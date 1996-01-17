Фролова Виолетта Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Виолетта Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.01.1996

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1996

Отец: Фролов Сергей Николаевич

Мать: не указана

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