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Уланов Николай Яковлевич

Место рождения

Карловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

26.07.1909

Дата смерти

20.07.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1909

Отец: Уланов Яков Федорович

Мать: Уланова (Самыгина) Евдокия Ивановна

Карловка, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1937

Дочь: (Уланова) Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Титова (Уланова) Эльвира Николаевна

Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
27.11.1944

Дочь: Константинова (Уланова) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Уланов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Нестерова (Уланова) Нина Николаевна

Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна

Рождение ребёнка
05.06.1949

Сын: Уланов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна

Смерть
20.07.1990

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