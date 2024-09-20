Уланов Николай Яковлевич
Место рождения
Дата рождения26.07.1909
Дата смерти20.07.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1909
Рождение ребёнка
1937
Дочь: (Уланова) Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Титова (Уланова) Эльвира Николаевна
Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
27.11.1944
Дочь: Константинова (Уланова) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Уланов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Нестерова (Уланова) Нина Николаевна
Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна
Рождение ребёнка
05.06.1949
Сын: Уланов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Уланова (Алексеенко) Мария Нестеровна
Смерть
20.07.1990