Богославская Шамрина Светлана Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.05.1960
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1960
Отец: Богославский Дмитрий
Рождение ребёнка
25.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гриценко Юрий
Бишкек
Рождение ребёнка
11.08.1987
Отец ребёнка: Шамрин Петр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гриценко Юрий