Богославская Шамрина Светлана Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богославская Шамрина Светлана Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1960

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1960

Отец: Богославский Дмитрий

Мать: Богославская Фадеева Мария

Рождение ребёнка
25.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гриценко Юрий

Бишкек
Рождение ребёнка
11.08.1987

Сын: Шамрин Денис Петрович

Отец ребёнка: Шамрин Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шамрин Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриценко Юрий

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