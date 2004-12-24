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Соколюк Дарья Романовна
Соколюк Дарья Романовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.2004
Пол
Женский
Отец
Соколюк Роман Григорьевич
1971 г.р.
Мать
Соколюк (Мосунова) Светлана Александровна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.2004
Отец:
Соколюк Роман Григорьевич
Мать:
Соколюк Светлана Александровна
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