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Михайлин Михаил Николаев

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Место рождения

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.07.1873

Дата смерти

14.11.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1873

Отец: Николай Егоров

Мать: Пелагея Дмитриева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.01.1901

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Михайлина Евгения Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.02.1905

Дочь: Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: Михайлина Евгения Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.12.1906

Сын: Михайлин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Михайлина Евгения Васильева

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлина Евгения Васильева

Смерть
14.11.1906
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