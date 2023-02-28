Михайлин Михаил Николаев
Место рождения
Дата рождения10.07.1873
Дата смерти14.11.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1873
Отец: Николай Егоров
Мать: Пелагея Дмитриева
Рождение ребёнка
12.01.1901
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Михайлина Евгения Васильева
Рождение ребёнка
17.02.1905
Дочь: Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: Михайлина Евгения Васильева
Рождение ребёнка
07.12.1906
Сын: Михайлин Павел Михайлович
Мать ребёнка: Михайлина Евгения Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1906