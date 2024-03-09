Авдеева Жена Якова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАвдеева Жена Якова

Авдеева Жена Якова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Авдеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Власова (Авдеева) Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Авдеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меркушева (Авдеева) Лидия Яковлевна

Отец ребёнка: Авдеев Яков

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авдеев Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Авдеев Яков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Яков

Рождение ребёнка
20.03.1912

Сын: Авдеев Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Авдеев Яков

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.