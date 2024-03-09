Авдеева Жена Якова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авдеев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Власова (Авдеева) Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Авдеев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меркушева (Авдеева) Лидия Яковлевна
Отец ребёнка: Авдеев Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авдеев Яков
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Авдеев Яков
Рождение ребёнка
20.03.1912
Отец ребёнка: Авдеев Яков
Смерть
Неизвестно