Комарова (Тихонова) Марфа Павловна
Место рождения
Дата рождения04.07.1830 ст.
Дата смерти07.07.1893 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1830 ст.
Отец: Тихонов Павел Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
04.04.1858 ст.
Рождение ребёнка
04.02.1873 ст.
Сын: Комаров Мелентий Васильевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
07.07.1893 ст.
Похороны
10.07.1893 ст.
на приходском кладбище