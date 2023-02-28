Комарова (Тихонова) Марфа Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комарова (Тихонова) Марфа Павловна

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Место рождения

Лавела, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

04.07.1830 ст.

Дата смерти

07.07.1893 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1830 ст.

Отец: Тихонов Павел Васильевич

Мать: не указана

Лавела, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
04.04.1858 ст.

Муж: Комаров Василий Олимпиевич

Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.02.1873 ст.

Сын: Комаров Мелентий Васильевич

Отец ребёнка: не указан

Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
07.07.1893 ст.
Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Похороны
10.07.1893 ст.
Сура, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
на приходском кладбище
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