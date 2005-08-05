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Касимовский Егор Алексеевич
Касимовский Егор Алексеевич
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Место рождения
Электроизолятор
, Раменский муниципальный район, Московская область
Дата рождения
05.08.2005
Пол
Мужской
Отец
Касимовский Алексей Анатольевич
1981 г.р.
Мать
Стогова Анна Александровна
1983 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.2005
Отец:
Касимовский Алексей Анатольевич
Мать:
Стогова Анна Александровна
Электроизолятор
, Раменский муниципальный район, Московская область
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