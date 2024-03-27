Масович Борис
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: Масович Сара
Россия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Масович Борис
Мать ребёнка: Масович Сара
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масович Сара
Смерть
Неизвестно