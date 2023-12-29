Лукашова (Селезнёва) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашова (Селезнёва) Александра

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Место рождения

Старая Станица, Каменский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

25.09.1911

Дата смерти

15.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911

Отец: Селезнёв Василий

Мать: Селезнёва Евфимия

Старая Станица, Каменский муниципальный район, Ростовская область
Бракосочетание
30.11.1934

Муж: Лукашев Иван

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.10.1935

Дочь: Макарова (Лукашева) Валентина

Отец ребёнка: Лукашев Иван

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.09.1939

Сын: Лукашев Евгений

Отец ребёнка: Лукашев Иван

Смерть
15.10.1989

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