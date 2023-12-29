Лукашова (Селезнёва) Александра
Место рождения
Дата рождения25.09.1911
Дата смерти15.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1911
Отец: Селезнёв Василий
Мать: Селезнёва Евфимия
Бракосочетание
30.11.1934
Муж: Лукашев Иван
Рождение ребёнка
23.10.1935
Дочь: Макарова (Лукашева) Валентина
Отец ребёнка: Лукашев Иван
Рождение ребёнка
30.09.1939
Сын: Лукашев Евгений
Отец ребёнка: Лукашев Иван
Смерть
15.10.1989