Валова Дарья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валова Дарья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Сын: Валов Иван Никитич

Отец ребёнка: Валов Никита Степанович

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Валова Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Валов Никита Степанович

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Валова Наталья Никитична

Отец ребёнка: Валов Никита Степанович

Рождение ребёнка
1749

Сын: Валов Никифор Никитич

Отец ребёнка: Валов Никита Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валов Никита Степанович

Смерть
Неизвестно
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