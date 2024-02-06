Валова Дарья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1744
Сын: Валов Иван Никитич
Отец ребёнка: Валов Никита Степанович
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Валова Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Валов Никита Степанович
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Валова Наталья Никитична
Отец ребёнка: Валов Никита Степанович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Валов Никита Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно