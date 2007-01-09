Лапоревич (Каптур) Софья Григорьевна
Место рожденияБеларусь
Дата рождения14.12.1921
Дата смерти09.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.04.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапоревич Иван Григорьевич
Беларусь
Рождение ребёнка
15.05.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лапоревич Иван Григорьевич
Беларусь
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.01.2007