Лапоревич (Каптур) Софья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапоревич (Каптур) Софья Григорьевна

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

14.12.1921

Дата смерти

09.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
05.04.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапоревич Иван Григорьевич

Беларусь
Рождение ребёнка
15.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лапоревич Иван Григорьевич

Беларусь
Развод
Неизвестно

Муж: Лапоревич Иван Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лапоревич Иван Григорьевич

Смерть
09.01.2007
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