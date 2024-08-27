Кожевникова (Пряникова) Людмила Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевникова (Пряникова) Людмила Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожевников Николай Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Кожевников Николай Степанович

Рождение ребёнка
09.05.1949

Сын: Кожевников Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Кожевников Николай Степанович

Смерть
Неизвестно

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