Кожевникова (Пряникова) Людмила Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Игорь Николаевич
Отец ребёнка: Кожевников Николай Степанович
Рождение ребёнка
09.05.1949
Сын: Кожевников Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Кожевников Николай Степанович
Смерть
Неизвестно