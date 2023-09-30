Шкурка Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкурка Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818

Дочь: (Шкурка) Катерина

Отец ребёнка: Шкурка Михайло Иванович

Рождение ребёнка
1828

Сын: Шкурка Ларион Михайлович

Отец ребёнка: Шкурка Михайло Иванович

Ковали, Полтавська область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Шкурка) Наталья

Отец ребёнка: Шкурка Михайло Иванович

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