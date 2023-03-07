Татьяна Прокопиева
Место рождения
Дата рождения04.01.1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1829 ст.
Отец: Прокопий Иванов
Мать: Параскева Мортимьянова
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Прокопия Иванова с женою его Параскевою Мартимьяновую родися дочь. Ей же имя наречено Татьяна. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокор... Показать все
Смерть
Неизвестно