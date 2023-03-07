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Татьяна Прокопиева

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

04.01.1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

Вычислено 1804 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
04.01.1829 ст.

Отец: Прокопий Иванов

Мать: Параскева Мортимьянова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Удельного ведомства деравни Трищелинки у крестьянина Прокопия Иванова с женою его Параскевою Мартимьяновую родися дочь. Ей же имя наречено Татьяна. Восприимниками были вотчины помещика Матфея Белокор... Показать все
Смерть
Неизвестно
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