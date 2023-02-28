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Ибрагим Шагиахметов

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Место рождения

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Шагиахмет Сафаргалиев

Мать: Асхапзямал

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1874

Сын: Миннисадык Ибрагимов

Мать ребёнка: Файзизиган

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Шамсинагар Ибрагимова

Мать ребёнка: Файзизиган

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1881

Сын: Ахматситдик Ибрагимов

Мать ребёнка: Файзизиган

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Шамсидуна Ибрагимова

Мать ребёнка: Файзизиган

Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Девятерня, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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