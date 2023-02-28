Ибрагим Шагиахметов
Место рождения
Дата рождения1841
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Шагиахмет Сафаргалиев
Мать: Асхапзямал
Рождение ребёнка
1874
Сын: Миннисадык Ибрагимов
Мать ребёнка: Файзизиган
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Шамсинагар Ибрагимова
Мать ребёнка: Файзизиган
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Файзизиган
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Шамсидуна Ибрагимова
Мать ребёнка: Файзизиган
Место жительства
Неизвестно