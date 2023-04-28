Кублицкая Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кублицкая Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тилль Викентий Михайлович

Отец ребёнка: Тилль Михаил Викентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тилль Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Тилль Михаил Викентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тилль Евгения Михайловна

Отец ребёнка: Тилль Михаил Викентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тилль Александра Михайловна

Отец ребёнка: Тилль Михаил Викентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тилль Михаил Викентьевич

Смерть
Неизвестно
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