Кублицкая Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тилль Викентий Михайлович
Отец ребёнка: Тилль Михаил Викентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тилль Михаил Викентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тилль Евгения Михайловна
Отец ребёнка: Тилль Михаил Викентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тилль Александра Михайловна
Отец ребёнка: Тилль Михаил Викентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно