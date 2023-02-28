Жданов Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рожденияМежду 1871 и 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1872
Отец: Жданов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
23.04.1890
Рождение ребёнка
11.01.1892
Мать ребёнка: Жданова Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1896
Сын: Жданов Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Жданова Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
03.09.1897
Сын: Жданов Алексей Афанасьевич
Мать ребёнка: Жданова Феодосия Михайловна
Рождение ребёнка
27.12.1898
Мать ребёнка: Жданова Феодосия Михайловна
Смерть
Неизвестно