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Жданов Афанасий Иванович

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Место рождения

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Между 1871 и 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1871 и 1872

Отец: Жданов Иван

Мать: не указана

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
23.04.1890

Жена: Жданова Феодосия Михайловна

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
11.01.1892

Сын: Жданов Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Жданова Феодосия Михайловна

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
19.05.1896

Сын: Жданов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Жданова Феодосия Михайловна

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
03.09.1897

Сын: Жданов Алексей Афанасьевич

Мать ребёнка: Жданова Феодосия Михайловна

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
27.12.1898

Сын: Жданов Евфим Афанасьевич

Мать ребёнка: Жданова Феодосия Михайловна

Перкино, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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