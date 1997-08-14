Адяков Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1997
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1997
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.10.2017
Дочь: Адякова Кира Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.12.2023
Дочь: Адякова Калерия Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности