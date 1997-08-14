Адяков Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Адяков Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1997

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1997

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.10.2017

Дочь: Адякова Кира Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.12.2023

Дочь: Адякова Калерия Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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