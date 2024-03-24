Горелов Иван Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горелов Илия Васильевич
Мать: ?
Рождение ребёнка
12.07.1900
Сын: Горелов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна
Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1902
Сын: Горелов Митрофан Иванович
Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1905
Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.10.1907
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Агрипена Ивановна
Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно