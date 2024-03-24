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Горелов Иван Ильич

Место рождения

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Горелов Илия Васильевич

Мать: ?

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
12.07.1900

Сын: Горелов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.06.1902

Сын: Горелов Митрофан Иванович

Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.02.1905

Сын: Горелов Захарий Иванович

Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
03.10.1907

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Агрипена Ивановна

Мать ребёнка: Горелова Татьяна Ивановна

Подосинки, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горелова Татьяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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