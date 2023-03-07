Чирков Денис Константинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиПосле 1794
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: Чирков Константин Степанов
Мать: Чиркова Мавра Федорова
Рождение ребёнка
Около 1788
Мать ребёнка: Чиркова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Чирков Мокий Денисов
Мать ребёнка: Чиркова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Марина Денисова
Мать ребёнка: Чиркова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Анна Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1794