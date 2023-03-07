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Чирков Денис Константинов

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

После 1794

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Чирков Константин Степанов

Мать: Чиркова Мавра Федорова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Чирков Аристарх Денисов

Мать ребёнка: Чиркова Анна Иванова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Чирков Мокий Денисов

Мать ребёнка: Чиркова Анна Иванова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Марина Денисова

Мать ребёнка: Чиркова Анна Иванова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Анна Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1794
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