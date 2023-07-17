Поляшова (Кошкина) Валентина Петровна 07.01.1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Поляшова (Кошкина) Валентина Петровна

Автор
ТР
Романова Т.

женский, родилась 07.01.1931, Над рч. Володихой, Вятский уезд, Вятская губерния

умерла 07.08.2012, Кострома, город Кострома, Костромская область

Отец
Кошкин ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Поляшов Изосим РодионовичОколо 1932 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1931

Отец: Кошкин Петр

Мать: не указана

Над рч. Володихой, Вятский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляшов Изосим Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляшов Изосим Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляшов Изосим Родионович

Смерть
07.08.2012
Кострома, город Кострома, Костромская область

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