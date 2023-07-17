Поляшова (Кошкина) Валентина Петровна
женский, родилась 07.01.1931, Над рч. Володихой, Вятский уезд, Вятская губерния
умерла 07.08.2012, Кострома, город Кострома, Костромская область
ОтецКошкин ПетрНеизвестно г.р.
Супруги
Поляшов Изосим РодионовичОколо 1932 г.р.
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Рождение
07.01.1931
Отец: Кошкин Петр
Мать: не указана
Над рч. Володихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляшов Изосим Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поляшов Изосим Родионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.08.2012
Кострома, город Кострома, Костромская область