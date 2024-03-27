Таишева (Таишева) Алсу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таишева (Таишева) Алсу

Место рождения

г. Набережные челны

Дата рождения

19.12.1982

Дата смерти

21.12.1982

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

г. Набережные челны
Смерть
21.12.1982
г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Похороны
Неизвестно
г. Набережные Челны РЕспублика ТАтарстан
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