Таишева (Таишева) Алсу
Место рожденияг. Набережные челны
Дата рождения19.12.1982
Дата смерти21.12.1982
ПолЖенский
Отец
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Мать
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ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
г. Набережные челны
Смерть
21.12.1982
г.Набережные Челны, Республика Татарстан
Похороны
Неизвестно
г. Набережные Челны РЕспублика ТАтарстан