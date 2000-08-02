Никулина (Чуркина) Антонина (Антанида) Федоровна 29.09.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Никулина (Чуркина) Антонина (Антанида) Федоровна

Место рождения

д. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР

Дата рождения

29.09.1938

Дата смерти

02.08.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

1901 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1938

Отец: Чуркин Федор Михайлович

Мать: Чуркина Александра Лексевна

д. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Otto Balthasar Bar. von Buxhoeveden
Бракосочетание
14.11.1959

Муж: Никулин Владимир Терентьевич

г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
20.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никулин Владимир Терентьевич

с. Подъячево, Подъячевский район, Московская область, РСФСР, СССР
Смерть
02.08.2000
д. Ярцево, Дмитровский район, Московская область, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Ebba Hermine Caroline von zur Mühlen

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