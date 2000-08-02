Никулина (Чуркина) Антонина (Антанида) Федоровна
Место рожденияд. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР
Дата рождения29.09.1938
Дата смерти02.08.2000
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1938
д. Ярцево, Коммунистический район, Московская область, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Otto Balthasar Bar. von Buxhoeveden
Бракосочетание
14.11.1959
г. Москва, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
20.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никулин Владимир Терентьевич
с. Подъячево, Подъячевский район, Московская область, РСФСР, СССР
Смерть
02.08.2000
д. Ярцево, Дмитровский район, Московская область, РСФСР, СССР
Супруг(-а): Ebba Hermine Caroline von zur Mühlen