Алмазов Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алмазов Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай

Мать ребёнка: Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Зоя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоя

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