Заикина Матрона Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.
Дочь: Заикина Пелагея Логгинова
Отец ребёнка: Заикин Логгин Никитин
Москва, город федерального значения Москва
ц. Знаменская с. Перово
Смерть
Неизвестно