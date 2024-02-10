Заикина Матрона Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заикина Матрона Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заикин Логгин Никитин

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.10.1879 ст.

Дочь: Заикина Пелагея Логгинова

Отец ребёнка: Заикин Логгин Никитин

Москва, город федерального значения Москва
ц. Знаменская с. Перово
Смерть
Неизвестно

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