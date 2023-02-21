Семенова (Семенова) Васса Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Семенова) Васса Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1835

Дочь: Евдокия Кондратьевна

Отец ребёнка: Семенов Кондратий Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1840

Сын: Василий

Отец ребёнка: Семенов Кондратий Михайлович

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Кондратий Михайлович

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