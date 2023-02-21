Семенова (Семенова) Васса Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.02.1835
Дочь: Евдокия Кондратьевна
Отец ребёнка: Семенов Кондратий Михайлович
Рождение ребёнка
23.02.1840
Сын: Василий
Отец ребёнка: Семенов Кондратий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно