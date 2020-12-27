Рябкова (Дмитриева) Тамара
Место рожденияс.Пресновское Северо-кавказской области, Казахстан
Дата рождения10.11.1925
Дата смерти27.12.2020
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925
Отец: Дмитриев Прокопий
Бракосочетание
15.12.1945
Рождение ребёнка
15.10.1946
Сын: Рябков Сергей
Отец ребёнка: Рябков Борис Сергеевич
Рождение ребёнка
01.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рябков Борис Сергеевич
Смерть
27.12.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно