Рябкова (Дмитриева) Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябкова (Дмитриева) Тамара

Место рождения

с.Пресновское Северо-кавказской области, Казахстан

Дата рождения

10.11.1925

Дата смерти

27.12.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

1907 г.р.

Муж

1920 г.р.

Дети

1946 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1925

Отец: Дмитриев Прокопий

Мать: Грязнова (Дмитриева) Дарья

Бракосочетание
15.12.1945

Муж: Рябков Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
15.10.1946

Сын: Рябков Сергей

Отец ребёнка: Рябков Борис Сергеевич

Рождение ребёнка
01.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рябков Борис Сергеевич

Смерть
27.12.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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