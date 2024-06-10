Малахова Маремьяна Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Маремьяна Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

1877 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Федор Архипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Федор Архипов

Рождение ребёнка
1877

Сын: Малахов Григорий Федоров

Отец ребёнка: Малахов Федор Архипов

Смерть
Неизвестно

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