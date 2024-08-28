Бухнер Иоганнес
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1911
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911
Отец: Бухнер Михаель
Мать: Бухнер (Гааг) Агнезия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бухнер (Мартель) Люция
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бухнер Эдуард Иоганнесович
Мать ребёнка: Бухнер (Мартель) Люция
Рождение ребёнка
1936
Дочь: (Бухнер) Вера Эльвира
Мать ребёнка: Бухнер (Мартель) Люция
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бухнер (Мартель) Люция
Смерть
1943