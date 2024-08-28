Бухнер Иоганнес — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухнер Иоганнес

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1911

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1979 г.р.

Жена

1912 г.р.

Дети

1936 г.р.
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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1911

Отец: Бухнер Михаель

Мать: Бухнер (Гааг) Агнезия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бухнер (Мартель) Люция

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бухнер Эдуард Иоганнесович

Мать ребёнка: Бухнер (Мартель) Люция

Рождение ребёнка
1936

Дочь: (Бухнер) Вера Эльвира

Мать ребёнка: Бухнер (Мартель) Люция

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бухнер (Мартель) Люция

Смерть
1943

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